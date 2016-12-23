Производителей средства для ванн «Боярышник» проверит Роструд

Роструд проверит соблюдение трудового законодательства на иркутских предприятиях, которые имеют отношение к производству концентрата для ванн «Боярышник». Как передает ТАСС, это заявил руководитель ведомства Всеволод Вуколов. Ранее сообщалось, что из-за отравления этой жидкостью, в составе которой оказался метанол, погибли больше 70 человек в Иркутске. Продажа спиртсодержащих непитьевых средств в Иркутске была запрещена.

Вуколов добавил, что проверки будут длиться около 30 дней. О результатах проверки сообщат дополнительно.