Суд: По делу о «Боярышнике» задержаны в основном «женщины с детьми»

Среди задержанных по делу об отравлении метанолом в «Боярышнике» нет производителей этого суррогата, а в основном продавцы, сообщил «Интерфаксу» представитель Ленинского районного суда Иркутска. «Среди задержанных - владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы - в основном женщины с детьми, не судимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя», - сказал он. В числе задержанных есть уроженцы Азербайджана, в суде они запросили переводчиков.

Всего было задержано 13 подозреваемых. В минувшую среду Ленинский райсуд отложил выбор меры пресечения девяти задержанным и продлил срок их предварительного ареста. В четверг двое подозреваемых были отправлены под домашний арест. В пятницу утром суд поместил под домашний арест третьего фигуранта дела.

На утро пятницы, по данным минздрава Иркутской области, от отравления «Боярышником» умерли 74 человека. Как сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы ведомства, всего отравились 122 человека, 31 находится в больницах. За минувшие сутки стало известно о случае отравления метанолом в Братске. Там госпитализирован один человек.