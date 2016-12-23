Путин обещал повышать суверенитет в сфере консалтинга

Необходимо думать об «импортозамещении» в сфере консалтинга и рейтинговых агентств, считает президент Владимир Путин. Он сказал это на большой пресс-конференции 23 декабря, отвечая на соответствующий вопрос

«Мы совершенно точно должны создавать свое национальное рейтинговое агентство и развивать свой консалтинг, - согласился президент. - Мы это делаем». Он добавил, что создаваемые структуры должны быть абсолютно прозрачными и быть признаны деловым сообществом. Иначе их существование и работа будут бессмысленны, предупредил он. По словам Путина, если власти выгонят иностранных аналитиков с рынка, а свои аналоги не будут созданы или будут созданы, но не будут учитываться и признаваться иностранными и российскими инвесторами, это будет неправильным, это будет «плохая история».