Минэнерго выступает за допуск частных компаний нефтегазовым ресурсам шельфа – РБК

Предложение министра энергетики Александра Новака допустить частные компании к разработке шельфовых нефтегазовых месторождений содержится в его презентации к совещанию по Энергетической стратегии России до 2035 г., которое прошло у премьер-министра 22 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст презентации. Из нее следует, что «в случае необходимости ускорения процесса освоения углеводородных ресурсов на континентальном шельфе Российской Федерации и привлечения дополнительных инвестиций будет решаться вопрос расширения доступа российских компаний, обладающих необходимым опытом и финансовыми ресурсами, в состав потенциальных пользователей участков недр федерального значения, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации». Итоговые решения совещания будут отражены в протоколе, который еще готовится.

Сейчас работать на шельфе имеют право лишь «Газпром» и «Роснефть». Последняя, как отмечается в документе, выступает за «сохранение существующей политики» в этой сфере.

На доступе к шельфу настаивают и сами частники. Так, президент «Лукойла» Вагит Алекперов в декабре обращалсяв Минприроды с просьбой провести в 2017 г. аукцион на право пользования федеральным участком «Надежда» на шельфе Балтийского моря.