Россияне потратили на поездки по России на 90% больше, чем годом ранее – АТОР

Российские туристы затратили на поездки по России в 2016 г. на 88% больше, чем годом ранее, траты на зарубежный отдых, напротив, снизились на 24%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По данным ЦБ РФ, расходы на поездки внутри страны выросли на 88%, тогда как траты на поездки за рубеж у россиян снизились на 24%. Но надо понимать, что за год цены изменились, отдых в России существенно подорожал», – отметила Ломидзе.

Сравнивая среднюю стоимость туров на семь ночей в уходящем году по основным популярным направлениям в бюджетном сегменте, аналитики АТОР пришли к выводу, что в подавляющем большинстве случаев в рублях стоимость отдыха за рубежом снизилась.

«И это несмотря на то, что курс валют, по данным ЦБ, в среднем был выше прошлогоднего. Так, Таиланд в среднем на неделю на двоих стоил 96 300 руб., тогда как в прошлом году это было 120 000 руб. Индия со 109 600 руб. снизилась до 97 300 руб. Средняя стоимость Болгарии в 2015 г. – 79 000 руб., в 2016 г. – 73 300 руб.», – отметила Ломидзе.

Средняя стоимость поездки по России на семь ночей на двоих составила 41 100 руб. В прошлом году эта цифра не превышала 40 100 руб., сообщила исполнительный директор АТОР.