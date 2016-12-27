Цена билетов на «Аэроэкспресс» вырастет с 4 января до 500 рублей

Стоимость билета на «Аэроэкспресс» по тарифу «Стандартный» с 4 января 2017 г. составит 500 руб., говорится в сообщении компании. При этом изменения коснутся только билетов, приобретенных через кассы и билетопечатающие автоматы.

В настоящее время стоимость билета по тарифу «Стардартный» при покупке в кассах и автоматах составляет 470 руб.

Пассажиры, предпочитающие оформлять проездные документы на сайте компании или через мобильное приложение, по-прежнему смогут купить билеты за 420 руб. Также не изменится стоимость билетов в бизнес-класс (1000 руб.), тарифов «Семейный» (990 руб.), «Групповой» (990 руб.), «Детский» (130 руб.) и абонементов.

«Повышение цены на билеты по классу "Стандарт" соответствует уровню инфляции в текущем году. Тарифная политика "Аэроэкспресса" остается гибкой и учитывает интересы различных категорий пассажиров», - отметил исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров.