Критических дефектов в Sukhoi Superjet 100 не обнаружено – «Интерфакс»

Проверка самолетов Sukhoi Superjet 100 не выявила критических для эксплуатации авиалайнеров дефектов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя АО «Гражданские самолеты Сухого». «Осмотр прошли все воздушные суда, находящиеся в эксплуатации. Причиной осмотра стал выявленный ранее дефект в креплении пояса стабилизатора одного из воздушных судов. Согласно результатам осмотра, дефект не носит системный характер и может быть устранен в течение нескольких дней», - сказал он.

Найденный дефект не относится к критическим, подтвердила экспертиза. «Узел имеет многоуровневую систему резервирования и обладает запасом прочности, более чем в два раза превышающим эксплуатационные нагрузки», - пояснил собеседник.

О проверке самолетов SSJ-100 всех эксплуатантов ранее попросила Росавиация.