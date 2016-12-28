Суд на 90 дней приостановил работы на всех шахтах «Воркутаугля»

Суд на 90 дней с 26 декабря приостановил работы на всех угольных шахтах компании «Воркутауголь», входящей в группу « Северсталь», из-за претензий Ростехнадзора, сообщил Reuters представитель «Северстали» в среду.

Авария на шахте «Северная» (принадлежит «Северстали») произошла в феврале 2016 г., она унесла жизни 36 человек. «Северсталь» решила затопить шахту (на это потратила 500 млн руб.), в ней осталось оборудование на $62 млн, еще $2 млн «Северсталь» потратила на выплаты семьям погибших и пострадавшим.

С тех пор «Воркутауголь» вел добычу угля на четырех угольных шахтах и одном угольным разрезе, на рынке России с ноября образовался дефицит угля марки Ж, в частности, из-за выбытия шахты «Северная».

«На момент рассмотрения в суде все нарушения были устранены, но Ростехнадзор не успел провести соответствующую проверку, из-за чего суд принял решение о приостановлении горных работ», – сообщил представитель «Северстали» в среду.

В июле Ростехнадзор выдвинул три версии (установить причину не удалось из-за затопления). Основная – взрыв метановоздушной смеси, который произошел возле бурового оборудования «из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрокабелей». К взрыву могло привести плохое проветривание шахты, а также скопление метана и искры от резцов горного оборудования или обвал, говорилось в июльском сообщении Ростехнадзора.

Техническая комиссия, расследовавшая аварию на шахте «Северная» в Воркуте, пришла к выводу, что все возможные версии причин трагедии так или иначе связаны с человеческим фактором – нарушениями регламентов работ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании у премьера Дмитрия Медведева в августе. «Только природные катастрофы не могли привести к этой аварии», – заключал вице-премьер.