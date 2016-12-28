Генпрокуратура уличила «Роснано» в нарушении правил госзакупок

Генпрокуратура России требует от руководства компании «Роснано» рассмотреть вопрос об ответственности работников, виновных в нарушениях законодательства о госзакупках, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Генпрокуратура проверила соблюдение «Роснано» законодательства в части, касающейся своевременной оплаты обязательств по заключенным с предпринимателями договорам, говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, несмотря на то что несвоевременная оплата компанией обязательств по исполненным субъектами предпринимательской деятельности договорам «создавала предпосылки наступления для них негативных социально-экономических последствий, связанных с возникновением задолженности по заработной плате, недоимки по налогам и сборам, предусмотренные соглашениями услуги оплачивались контрагентом с нарушением установленных сроков от двух рабочих дней до одного года».

Кроме этого, считают прокуроры, «Роснано» допускала нарушения законодательства, «выразившиеся в несвоевременном размещении в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений».

Генеральный прокурор внес представление председателю правления «Роснано». Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц, заявили в пресс-службе.