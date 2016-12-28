Президент крупного рекламного агентства подал в отставку из-за самоубийства подчиненной

В Японии президент крупного рекламного агентства Dentsu Тадаси Исии объявил, что в январе уйдет в отставку из-за гибели 24-летней сотрудницы из-за переработок. Об этом сообщает Japan News. На пресс-конференции он заявил, что считает себя ответственным за эту трагедию как человек, который курирует управление всей компанией. Он также заявил, что глубоко сожалеет, что в компании не смогли уберечь сотрудницу от сверхурочных, и принес искренние извинения, передает Kyodo.

Перед пресс-конференцией Исии стало известно, что министерство труда Японии передало результаты проверки агентства Dentsu в прокуратуру. Также в прокуратуру переданы документы на куратора погибшей сотрудницы.

24-летняя сотрудница агентства в декабре 2015 г. покончила с собой. В Dentsu она пришла работать в апреле того же года. После ее смерти выяснилось, что как минимум с октября по декабрь ее принуждали работать сверхурочно и что при норме 40 рабочих часов в неделю она перерабатывала в месяц около 105 часов. По словам родных, у нее развилась депрессия, а начальник якобы ей регулярно говорил, что если она неспособна выполнить весь объем работы вовремя, это ее проблемы, пишет Japan Times. Против Dentsu начало расследование министерство труда. 7 ноября в офисах компании прошли масштабные проверки и обыски. В бюро труда Токио заявили, что президента Dentsu уже допрашивали по этому делу. Вице-президент агентства Тоити Накамото на пресс-конференции Исии сказал, что в случае с этой сотрудницей имел место явный харрасмент со стороны ее начальства, что ей не хватало рабочего опыта, но нарушений закона в компании не было.