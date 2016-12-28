Роспотребнадзор объяснил, какие спиртовые средства не запрещены

Спиртосодержащие косметические средства в аэрозольной упаковке, с роликовым аппликатором, либо имеющие консистенцию, не позволяющую употреблять содержимое в качестве алкогольного суррогата, не подпадают под 30-дневный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Эти категории товаров не будут изыматься в случае обнаружения в продаже. Таким образом, риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Это означает, что в ближайший месяц из магазинов не исчезнут средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, средства для ногтей, антистатики, влажные салфетки, средства, восстанавливающие цвет изделий из кожи, замши, нубука в аэрозольной упаковке, полироли для мебели и другие, отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор с 26 декабря остановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней, кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. С 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 75 человек скончались.