Рынок косметики близок к коллапсу из-за ограничений на «Боярышник»

Сети магазинов бытовой химии и парфюмерии заявили, что их продажи рискуют остановиться из-за запрета на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов.

С такими письмами к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и министру промышленности и торговли Денису Мантурову 28 декабря обратился «Дрогери союз» («Ведомости» с документами ознакомились). Представитель союза подтвердил, что такие обращения действительно были отправлены.

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта свыше 25 градусов на срок до 30 дней. В опубликованном постановлении Роспотребнадзора сделаны исключения для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Постановление вышло после того, как в Иркутске в последние недели люди начали умирать от отравления суррогатом алкоголя. По последним данным, умерли 77 отравившихся. Информагентства со ссылкой на региональные ведомства сообщали, что, по предварительным данным, все умершие пили средство для ванн «Боярышник», на этикетке которого было указано содержание этанола, но в реальности в состав которого входил ядовитый метиловый спирт.

Есть много товаров, которые не являются парфюмерией, но содержат этиловый спирт выше указанных в постановлении 25%, говорится в письмах «Дрогери союза». Например, это лосьоны, тоники, средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях, лаки для волос и др. (ГОСТ Р 51579-2000, ГОСТ Р 53427-2009), перечисляется в документе. Зато под запрет не попадает одеколон «Тройной», где этилового спирта меньше 25%, за 15 руб. «с совершенно очевидным целевым назначением», отмечают авторы письма. «Фактически же, на сегодняшний день из продаж изымается, например, лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69% и розничной стоимостью около 400 руб.», - говорится в письме.

Некоторые производители действительно сочли, что их продукция попадает под постановление. Так, российская «дочка» P&G, ООО «Проктер энд Гэмбл», разослала вчера партнерам письмо о том, что некоторые ее товары попадают под постановление («Ведомости» ознакомились с документом); такое письмо получили две розничные сети.

Так, больше 25% этилового спирта в лосьонах после бритья Old Spice, Gillette, некоторых средствах по уходу за волосами Head&Shoulders, Pantene Pro-V, сказано в письме. Связаться с представителями P&G оперативно пока не удалось.

Выполнение постановления Роспотребнадзора «остановит реализацию <...> качественных товаров от ведущих производителей», «не воспрепятствует реализации суррогата и товара т. н. «двойного применения», «создаст искусственный дефицит товара на полках у добросовестных предпринимателей» и «спровоцирует коллапс на рынке».

«Дрогери союз» попросил Роспотребнадзор исключить из постановления жидкие косметические средства и изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке, а также исключить действие постановления на товары дороже 100 руб.

По состоянию на 17.00 28 декабря такого письма в базе Роспотребнадзора не было, говорит представитель службы.

28 декабря Роспотребнадзор опубликовал у себя на сайте письмо региональным управлениям, в нем разъясняется, что необходимо различать продукцию по форме выпуска и упаковке. Так, например, лак для волос в аэрозольной упаковке, спреи, муссы, лосьоны для волос, дезодоранты-антиперспиранты с роликовым аппликатором, дезодоранты для обуви и др. имеют упаковку, не позволяющую употреблять их в качестве суррогата, говорится в письме. Хоть постановление и не регулирует стоимость спиртосодержащих жидкостей, но продукцию с ценой существенно ниже минимальной стоимости алкоголя стоит относить к рисковой, указано там же.

Представитель Минпромторга не смог оперативно прокомментировать обращение «Дрогери союза».