Производитель валокордина не верит в возможность им напиться

В компании Krewel Meuselbach GmbH, которая выпускает валокордин, считают невозможным употребление этого препарата как алкогольного напитка. Это агентству «Москва» сказал сотрудник российского представительства компании. «У нас нет никаких текущих сообщений о побочных действиях, в том числе у нас не было сообщений о том, что кто-то отравился препаратом, пытаясь его выпить как алкогольный напиток. О таких случаях нам неизвестно, - сказал он. - В качестве алкогольного напитка валокордин никто не использует и использовать не будет - просто невозможно его пить в таком количестве как алкогольный напиток, точно так же, как и корвалол».

У Krewel Meuselbach налажена система мониторинга безопасности их продукции. «Если что-то происходит, то все могут сообщить нам о каких-то побочных действиях, связанных с препаратом. Мы это очень серьезно рассматриваем, документируем, отправляем в Германию», - заверил собеседник агентства.

По его словам, валокордин очень популярен в России, но производится традиционно только в Германии. «Препарат естественно популярен. Это всегда был препарат немецкого производства, его всегда производили только в Германии и только один производитель. Корвалол попытался повторить формулу, но валокордин - это оригинальный препарат, изначально производившийся в Германии, и продолжает там производиться», - подчеркнул он.

27 декабря вице-премьер Александр Хлопонин сначала выразил уверенность, что правительство примет необходимые решения и скоро валокордин будут отпускать в аптеках только по рецепту, как и йод и зеленку. К вечеру он передумал. Эти заявления были сделаны на фоне скандала с массовым отравлением в Иркутске метанолом в средстве для ванн «Боярышник». Ситуацию комментировал президент Владимир Путин и потребовал принять меры. Пока правительство на месяц запретило продажу спиртсодержащих непитьевых жидкостей, кроме парфюмерии и стеклоочистителей. Также высказывались идеи ограничить продажу спиртсодержащих лекарств.