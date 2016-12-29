Роспотребнадзор исключил дефицит «качественной косметики»

Спиртосодержащие косметические средства, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию, не позволяющую употреблять содержимое в качестве алкогольного суррогата, не подпадают под 30-дневный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Эти категории товаров не будут изыматься в случае обнаружения в продаже. Таким образом, риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В среду, 28 декабря, сети магазинов бытовой химии и парфюмерии заявили, что их продажи рискуют остановиться из-за запрета на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов.

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителю Роспотребнадзора приостановить продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта свыше 25 градусов на срок до 30 дней. В опубликованном постановлении Роспотребнадзора сделаны исключения для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Постановление вышло после того, как в Иркутске в последние недели люди начали умирать от отравления суррогатом алкоголя. По последним данным, умерли 76 отравившихся. Информагентства со ссылкой на региональные ведомства сообщали, что, по предварительным данным, все умершие пили средство для ванн «Боярышник», на этикетке которого было указано содержание этанола, но в реальности в состав которого входил ядовитый метиловый спирт.