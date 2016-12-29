«Транснефть»: «Роснефть» пока не оплатила транспортировку нефти

АК «Транснефть» получила решение Арбитражного суда Москвы о предварительных мерах по обеспечению транспортировки нефти компании «Роснефть» до получения искового заявления, сообщил журналистам советник президента трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

«В ночь с 28 на 29 декабря были подготовлены и в 10.30 утра отправлены в «Роснефть» задания на платеж, после оплаты которых «Транснефть» может начать оформлять маршрутные поручения, являющиеся обязательным документом для осуществления транспортировки. В течение всего рабочего дня 29 декабря оплаты компанией «Роснефть» произведено не было», - отметил он. По его словам, «Роснефть» заплатила за транспортировку нефтепродуктов, вопрос о которых судом не рассматривался.

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению НК «Роснефть» и запретил «Транснефти» с 1 января 2017 г. прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемой нефтяной компанией. Представитель «Транснефти» заявил, что «Роснефть» срывает нормативные сроки подписания из года в год и с помощью судов затягивает на следующий год процесс согласования договоров на транспортировку, выбивая для себя не стандартные с рынком эксклюзивные условия.