В России создана Авиационная коллегия

В России создана Авиационная коллегия, призванная оперативно решать проблемы авиастроительной отрасли, сообщил в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Для координации производства и продвижения на рынки отечественной авиатехники решением правительства создана Авиационная коллегия», - говорится в сообщении, размещенном в микроблоге вице-премьера в Twitter.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. «Для оперативного рассмотрения вопросов развития авиационной промышленности и подготовки согласованных рекомендаций по их решению подписанным постановлением при Правительстве России создаётся Авиационная коллегия», – поясняется в документе.