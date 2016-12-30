"Газпром" предоставит South Stream Transport 310 млн евро на строительство "Турецкого потока"

Совет директоров «Газпрома» одобрил предоставление займа компании South Stream Transport B.V. в размере 310 млн евро сроком до 30 июня 2020 г. Средства пойдут на финансирование проекта «Турецкий поток», говорится в материалах «Газпрома».

«Предоставляемые ПАО "Газпром" денежные средства используются компанией South Stream Transport B.V. для финансирования расходов компании South Stream Transport B.V. по реализации проекта "Турецкий поток", связанных с осуществлением платежей по заключенным контрактам на поставку трубной продукции и оборудования, хранение и выполнение строительно-монтажных работ, по другим контрактам на закупку товаров, выполнение работ и услуг, а также общих административных расходов», - отмечается в сообщении.

Проект «Турецкий поток» был анонсирован российским руководством в декабре 2014 г. в качестве замены «Южного потока». Планировалось, что морской участок «Турецкого потока» будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Однако впоследствии переговоры по проекту были приостановлены, в том числе из-за кризиса в двусторонних отношениях.

По итогам состоявшихся в Санкт-Петербурге в августе текущего года переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина было решено возобновить работу по «Турецкому потоку», создать рабочую группу и дорожную карту.

Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части газопровода должна составить около 910 км, сухопутной части на турецкой территории - 180 км. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд евро. Предполагается, что поставки газа по первой нитке будут целиком предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка.