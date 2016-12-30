Правительство утвердило новые правила льготного кредитования АПК

Правительство России утвердило новые правила льготного кредитования АПК. Соответствующее постановление подписано 29 декабря 2016 г. и размещено на портале правовой информации.

Как сообщается в справке к документу, правила предусматривают, что «субсидии будут предоставляться системно значимым российским кредитным организациям, а также российским кредитным организациям, отобранным Минсельхозом». В числе критериев отбора банков - наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 20 млрд руб., а также специализированных кредитных продуктов и программ для организаций агропромышленного комплекса.

Субсидии будут предоставляться начиная с 2017 г. банкам, участвующим в реализации нового механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей, на возмещение недополученных ими доходов в размере 100% ключевой ставки Банка России по кредитам, выданным по ставке не более 5%. Заемщик самостоятельно будет выбирать уполномоченный банк для получения льготного краткосрочного и (или) льготного инвестиционного кредита.

В 2017 г. господдержка льготного кредитования в АПК составит 21 млрд руб., из которых 11 млрд руб. предусмотрены на инвестиционные кредиты, 10 млрд руб. - на краткосрочные.