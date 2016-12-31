В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 70 рейсов

По информации «Яндекс.Табло» утром 31 декабря в аэропортах Москвы задержаны 23 рейса, еще 48 отменено.

В частности, на 10:39 мск в «Домодедово» задержавалось 14 рейсов, 11 были отменены, в «Шереметьево» девять рейсов задержаны и 37 отменены.

Московские аэропорты накануне Нового года работают в штатном режиме, заявили «Интерфаксу» в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

«Работа аэропортов строится штатно, без длительных задержек и уходов воздушных судов на запасные аэродромы. Однако работа в зимнем режиме предполагает выполнение ряда обязательных операций, направленных на обеспечение безопасности полетов. Среди них - обработка воздушных судов против обледенения, а также расчистка и обработка аэродромов. Это может провоцировать краткосрочные задержки», - уточнил собеседник агентства.