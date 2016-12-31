Украина терпит крупные убытки от экспорта елочных игрушек, потеряв рынок России

Украина, переориентировав рынок сбыта елочных игрушек на страны Евросоюза вместо России, потеряла около $3 млрд. Об этом заявила замминистра экономического развития Украины Наталья Микольская.

«За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн в 25 стран мира», - уточнила она.

По ее словам, когда-то крупнейший рынок потребления украинских елочных игрушек - российский - в 2016 году сократился на 54,4% и составил лишь $632 300.

«Основной рынок сбыта - это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 года экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% - с $2,1 млн за 10 месяцев 2015 года до $2,8 млн. Среди крупнейших рынков сбыта - Нидерланды, Германия и Польша», - добавила она.