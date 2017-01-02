Россия в 2016 году обновила рекорд по добыче нефти

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2016 г. составил 547,499 млн т, что на 2,5% больше, чем в 2015 г. Это рекордный показатель, однако нужно учитывать, что в феврале 2016 г. было на 1 день больше, чем в феврале 2015 г.

В декабре 2016 г. Россия произвела 47,402 млн т нефти, что на 3,7% больше показателя 2015 г. Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 11,208 млн баррелей.

«Роснефть» за год добыла 189,707 млн т нефти, «Лукойл» – 82,999 млн т, «Сургутнефтегаз» – 61,849 млн т, «Газпром нефть» – 37,761 млн т, «Татнефть» – 28,686 млн т, «Славнефть» – 15,001 млн т, «Башнефть» (пока считается отдельно) – 21,380 млн т, «Русснефть» – 7 млн т.