«Стандартные» билеты «Аэроэкспресса» подорожали до 500 рублей при покупке в кассах

С 4 января стоимость билетов «Аэроэкспресса» в вагоны «стандартного» класса выросла до 500 руб. при покупке в кассах, автоматах и при оплате на турникетах, сообщила компания.

Ранее цена такого билета составляла 470 руб., исходя из этого, она выросла на 6,4%, отмечает «Интерфакс». В компании сообщили, что это соответствует уровню инфляции в 2016 г.

Стоимость покупки проездных билетов на сайте компании или через мобильное приложение не изменилась - 420 руб. Таким образом, скидка на электронные билеты составит 16%. Также не меняется стоимость проезда в бизнес-классе (1000 руб.) и по популярным тарифам «Семейный» (950 руб.), «Групповой» (990 руб.), «Детский» (130 руб.) и абонементов.

«Повышение цены на билеты по классу «стандарт» соответствует уровню инфляции в текущем году. Тарифная политика «Аэроэкспресса» остается гибкой и учитывает интересы различных категорий пассажиров», — пояснил исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров.

По его словам, компании удалось удержать прежний уровень цен на онлайн-билеты «в непростых экономических условиях», а в дальнейшем она будет делать ставку именно на развитие электронных каналов продаж.