«Роснефтегаз» отчитался о продаже 19,5% «Роснефти»: 50 документов в пяти юрисдикциях

«Роснефтегаз» отчитался о закрытии сделки по продаже 19,5% акций «Роснефти» вслед за покупателями - катарским суверенным фондом QIA и нефтетрейдером Glencore.

В рамках объявленной ранее приватизационной сделки были завершены все корпоративные и технические процедуры закрытия и расчетов между участниками проекта, включая «Роснефтегаз», консорциум международных инвесторов, в который вошли Qatar Investment Authority и Glencore, финансовые и юридические консультанты и финансово-кредитные организации, сообщила компания.

«Технические процедуры закрытия потребовали подготовки и подписания более 50 документов и соглашений. Было задействовано более пяти юрисдикций. Все это отражает беспрецедентную сложность сделки», - сообщил «Роснефтегаз».

В результате приватизации в российский бюджет перечислено 710,8 млрд руб., а с учетом продажи контрольного пакета «Башнефти» в общем итоге бюджет получил доход свыше 1,040 трлн руб. «Высокое качество активов российской нефтяной компании, а также появление новых профессиональных инвесторов в составе акционеров получило высокую оценку рынка - стоимость акций компании после объявления сделки выросла на 20%, стоимость контрольной доли государства в ПАО "НК "Роснефть" увеличилась на дополнительные 350 млрд руб.», - отмечается в сообщении.