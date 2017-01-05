Аэропорт Калининграда открылся после происшествия с самолетом «Аэрофлота»

Первые самолеты с пассажирами прибыли в Калининград после суточного перерыва. Аэропорт «Храброво» снова работает в штатном режиме после происшествия с самолетом «Аэрофлота» А321, сказала сегодня представитель дирекции калининградского аэропорта Наталья Грицун. «Первые самолеты прибыли в Калининград из московского аэропорта "Шереметьево" и петербургского "Пулково", аэропорт работает в штатном режиме, отправляя и принимая самолеты», – сказала Грицун.

Как сообщил ранее гендиректор «Храброво» Александр Корытный, сегодня аэропорт рассчитывает обеспечить отправку и прием всех пассажиров, чьи рейсы были задержаны 4 декабря. Это порядка 6000 человек на прилет и вылет.

Накануне, 3 января, самолет А321 «Аэрофлота» рейсом Москва – Калининград с пятью членами экипажа и 167 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы «Храброво», подломив переднюю стойку шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью надувных трапов. Попытки убрать аварийный самолет с ВПП продолжались сутки: стойка сильно увязла в грунте. В ночь на 5 января самолет наконец удалось отбуксировать на стоянку с помощью техники, предоставленной Балтийским флотом. «Храброво» открылся сегодня с 07.00 мск.

По факту происшествия с воздушным судном Северо-Западным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Проверку по инциденту по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит Калининградская транспортная прокуратура. Для расследования всех обстоятельств и причин происшествия сформирована комиссия из представителей Росавиации, «Аэрофлота» и аэропорта «Храброво».