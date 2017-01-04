Безопасность и право

В Калининграде возбуждено дело из-за выезда самолета за пределы ВПП

Шесть человек обратились за медпомощью, убрать поврежденный самолет не удается
В Калининграде возбуждено дело из-за выезда самолета за пределы ВПП
В Калининграде возбуждено дело из-за выезда самолета за пределы ВПП
ТАСС

По факту выезда самолета «Аэрофлота» за пределы взлетно-посадочной полосы в калининградском аэропорту «Храброво» возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Аэропорт Калининграда закрыли из-за аварийной посадки самолета

Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Калининград, при посадке в аэропорту «Храброво» выкатился за пределы ВПП, в результате переломилась передняя стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и пять членов экипажа, их пришлось эвакуировать из самолета по надувным аварийным трапам.

«В связи с оказанием услуги по перевозке воздушным транспортом, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта «Храброво»», - сообщили в управлении СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся допросы пассажиров, членов экипажа, сотрудников наземных служб аэропорта, специалистов в области безопасности полетов. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Северо-Западного следственного управления на транспорте.

В «Храброво» нет техники для эвакуации самолета «Аэрофлота» – ТАСС

Аварийная посадка произошла в 22.55 по местному времени, с тех пор аэропорт закрыт, хотя планировалось, что он начнет отправлять и принимать рейсы в 10 утра. Потом срок открытия аэропорта перенесли на 15.00 мск. В настоящий момент аэропорт по-прежнему закрыт из-за поврежденного самолета, лежащего на ВПП, сообщили «Интерфаксу» в правительстве региона.

«Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18.00 часов местного времени (19:00 мск)», - заявил представитель правительства. Как сообщал источник ТАСС, в аэропорту нет необходимой спецтехники, чтобы убрать самолет.

Врио губернатора области Антон Алиханов находится в аэропорту и проводит совещание по данной ситуации, сообщил представитель правительства региона.

Представители Росавиации, «Аэрофлота» и аэропорта «Храброво» сформировали комиссию для расследования обстоятельств и причин выкатывания Airbus А321 «Аэрофлота» за пределы ВПП, сообщили ТАСС в «Аэрофлоте». «Комментарии о причинах произошедшего события будут предоставлены только по завершении работы комиссии», - сообщили в компании.

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3 января в 22.54 по местному времени самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва - Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки
Виталий Невар/ТАСС
3 января в 22.54 по местному времени самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва - Калининград, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки
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Аэропорт «Храброво» в Калининграде не принимал и не отправлял рейсы из-за аварийной посадки самолета в ночь на 4 января. «Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18.00 часов местного времени (19:00 мск)», - заявил представитель правительства
Виталий Невар/ТАСС
Аэропорт «Храброво» в Калининграде не принимал и не отправлял рейсы из-за аварийной посадки самолета в ночь на 4 января. «Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы. Поэтому аэропорт по-прежнему закрыт ориентировочно до 18.00 часов местного времени (19:00 мск)», - заявил представитель правительства
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Службы калининградского аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В аэропорту нет спецтехники, которая могла бы эвакуировать самолет, уточнил он
Виталий Невар/ТАСС
Службы калининградского аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В аэропорту нет спецтехники, которая могла бы эвакуировать самолет, уточнил он
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Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ Следственного комитета России проводится доследственная проверка
Матвей Кольцов / Instagram
Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ Следственного комитета России проводится доследственная проверка
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На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа. У самолета подломилась передняя стойка шасси
Yuri Bark / Instagram
На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа. У самолета подломилась передняя стойка шасси
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Пассажиров эвакуировали из самолета по надувным аварийным трапам
karen_dan / Instagram
Пассажиров эвакуировали из самолета по надувным аварийным трапам
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