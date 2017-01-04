В «Храброво» нет техники для эвакуации самолета «Аэрофлота» – ТАСС

Службы калининградского аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В аэропорту нет спецтехники, которая могла бы эвакуировать самолет, уточнил он, добавив, что в более технически оснащенных аэропортах процесс эвакуации самолета с подломленной стойкой шасси занимает от 40 минут до трех часов.

Этим он объяснил закрытие аэропорта, который обещали открыть еще в 10 утра по московскому времени. Точное время открытия «Храброво» неизвестно.

3 января в 23.55 самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва – Калининград, при посадке выкатился на 5 м за пределы ВПП, у него подломилась передняя стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и члены экипажа, их эвакуировали из самолета по надувным аварийным трапам.