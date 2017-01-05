Администрация ЗСД Петербурга готовится к искам против перекрывших въезд на платную дорогу

Администрация платной автодороги "Западный скоростной диаметр" не исключает подачи исков к водителям, заблокировавшим сегодня сразу 7 пунктов оплаты проезда, что привело к затруднениям движения на трассе, говорится в сообщении ООО "Магистраль северной столицы" - концессионера платной дороги.

По данным компании, сегодня днем сразу несколько водителей, один из которых управлял грузовиком, одновременно совершили наезды на шлагбаумы пунктов оплаты. Причем, как отмечается в сообщении, эти действия были преднамеренными.

"В результате указанных действий семь полос оказались временно заблокированными для движения транспорта. На подъезде к пункту оплаты образовалось затруднение движения. Сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД", - сказано в сообщении. "Будет рассмотрен вопрос о подаче исковых заявлений о компенсации причиненного материального ущерба, в том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы", - заявляет компания.

По данным ряда СМИ, несанкционированную акцию провели дальнобойщики, требующие бесплатного проезда по ЗСД.

Западный скоростной диаметр - платная городская автомагистраль, которая связала северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра. Бюджет проекта ранее оценивался в 212 млрд рублей, из них 82,9 млрд - средства инвесторов, 54,2 млрд - средства бюджета Петербурга, 50,7 млрд - средства федерального бюджета и 25 млрд - доходы от размещения облигаций. Реализацией проекта занимается консорциум "Магистраль Северной столицы", участниками которого являются "ВТБ Капитал", Газпромбанк, компании Astaldi (Италия) и Ita Inaat (Турция) в качестве подрядчиков строительства, а Mega Yapi Insaat ve Ticaret (Турция) - технического консультанта подрядчиков. Дорога была полностью открыта 2 декабря после ввода центрального участка, включающего неразводной вантовый мост. Она позволяет пересечь Санкт-Петербург на машине менее чем за 20 минут, минуя центр города. По оценке главы ВТБ Андрея Костина, доходы Санкт- Петербурга от эксплуатации ЗСД составят не менее 360 млрд рублей.