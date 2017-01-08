«Газпром» второй раз с начала года побил суточный рекорд по экспорту газа

Новый исторический суточный максимум поставок в дальнее зарубежье – 615,5 млн куб. м – был зафиксирован «Газпромом» второй раз с начала года, 6 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, на 0,9 млн куб. м был побит рекорд предыдущего объема, который был достигнут 5 января.

«Мы вышли на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке», – заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.