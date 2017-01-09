В первую неделю января Россия снизила добычу нефти на 1,2%

В первую неделю января российские компании сократили добычу нефти и газового конденсата до 11,3 млн барр./сутки (1,508 млн т), сообщает «Прайм» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Это на 1,2% ниже по сравнению с 29 декабря 2016 г.: тогда объем добычи составлял 11,437 млн барр./сутки (1,529 млн т).

В ноябре страны ОПЕК договорились о снижении добычи на 1,2 млн барр./сутки – до 32,5 млн барр. Не входящие в картель нефтедобывающие государства в декабре согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 барр./сутки, из них на Россию приходится 300 000 барр.

Российские нефтедобывающие компании в январе 2017 г. сократят добычу на 50 000 барр./сутки, в марте – на 200 000, к маю сокращение должно составить около 300 000 барр., говорил министр энергетики Александр Новак.