Нефть продолжает дешеветь из-за роста экспорта Ирана и числа буровых в США

Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличения числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.33 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,45% до $56,26/барр. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,37% до $53,25/барр.

По словам трейдеров, мнение которых приводит агентство Reuters, снижение котировок спровоцировал рост экспорта из Ирана, тогда как другие члены ОПЕК, напротив, их снижают. Иран за последние месяцы 2016 г. продал более 13 млн барр. нефти, которая долгое время находилась в плавучих хранилищах, снизив таким образом объем хранимой там нефти до 16,4 млн барр.

В ноябре страны ОПЕК договорились о снижении добычи на 1,2 млн барр./сутки – до 32,5 млн барр. Не входящие в картель нефтедобывающие государства в декабре согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 барр./сутки, из них на Россию приходится 300 000 барр.

Российские нефтедобывающие компании в январе 2017 г. сократят добычу на 50 000 барр./сутки, в марте – на 200 000, к маю сокращение должно составить около 300 000 барр., говорил министр энергетики Александр Новак.

В первую неделю января российские компании сократили добычу нефти и газового конденсата до 11,3 млн барр./сутки (1,508 млн т).