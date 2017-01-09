«Газпром» удержал добычу в 2016 году на уровне 2015 года, увеличил экспорт

«Газпром» в 2016 г. добыл больше газа, чем в 2015 г., превзойдя собственный план, следует из опубликованного сегодня выступления предправления концерна Алексея Миллера на предновогоднем селекторном совещании.

«В 2016 г. мы с вами нарастили объем добычи газа. По итогам года он составит более 419 млрд куб. м. Это больше, чем в 2015 г., и на 11 млрд куб. м больше плановых показателей», – сообщил Миллер. В 2015 г. «Газпром», по официальным данным, добыл почти столько же газа – 418,47 млрд куб. м – и почти на 6% меньше, чем в 2014 г.

«В дальнее зарубежье в этом году – это можно сказать уже практически точно – объем поставок составит более 179 млрд куб. м газа. Это исторический максимум», – заявил Миллер. Этот показатель, таким образом, вырос на 12,5%. По оценке Миллера, поставка газа в Германию приблизится к 50 млрд куб. м.