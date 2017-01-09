Россия не смогла договориться с Белоруссией о цене транзита нефти – ФАС

Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 г. В соответствии с установленными правилами цена транзита в этом случае вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ФАС.

МАРТ 5 января сообщил, что пока не согласовал с российской стороной новые тарифы на транзит нефти. В постановлении ведомства от 30 декабря говорится, что повышение цен произойдет с февраля по март 2017 г.

«28 декабря ФАС России и белорусское министерство провели согласительное совещание. Договоренностей на нем достичь не удалось. В итоге будет действовать правило межправительственного протокола, по которому цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%», — сообщил представитель ФАС. Базовый прогноз Минэкономразвития по инфляции в России на 2017 г. составляет 4%.

Раннее газета «Коммерсантъ» сообщала, что из-за отсутствия решения по газовому спору Россия решила сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в I квартале 2017 г.

Белоруссия добивается снижения цены на российский газ и с января 2016 г. платит меньше, приняв это решение в одностороннем порядке. Москва считает недоплату долгом, который к концу ноября 2016 г. составлял около $425 млн, напоминает газета. Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти. В прошлом году стороны были близки к компромиссу, по которому Россия соглашалась предоставить Белоруссии субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в белорусский бюджет и увеличить поставки нефти, тогда от Минска ожидалось полное погашение долга по газу. Белоруссия попросила дополнительных уступок, и в результате договориться не удалось. В октябре белорусская сторона обещала повысить на 50% тарифы на транзит российской нефти по своей территории, но в итоге решила увеличить тариф для ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%, для ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – на 7,7%. Такая ставка по решению белорусского антимонопольного ведомства будет действовать до конца марта, пишет газета.