Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти на два месяца

Белоруссия на два месяца – с 1 февраля по конец марта – повышает тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам на своей территории.

Согласно постановлению министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российского рубля за 1 т нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) – Броды – с 114,82 до 123,66 российского рубля. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 г.

В конце ноября российская «Транснефть» получила уведомление от белорусской стороны о планах повышения с 1 января 2017 г. тарифов на транзит нефти из России на 20,5%. После переговоров Россия предложила Минску увеличить тарифы за прокачку по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8%, а по трубопроводам ОАО «Полоцктранснефть Дружба» – на 11,76%. Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В ответ Белоруссия решила повысить тариф на транзит нефти.