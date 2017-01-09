Москва решила сократить поставки нефти Белоруссии – «Коммерсантъ»

Из-за отсутствия решения по газовому спору Россия решила сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в I квартале 2017 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. Первоначально по графику Москва должна была поставлять Минску 4,5 млн т нефти в квартал. Министерство энергетики России в конце декабря передало белорусской стороне новый вариант графика, который предполагает поставку только 4 млн т нефти в квартал, говорят собеседники агентства. В Минске сообщили вице-премьеру Аркадию Дворковичу о несогласии.

В российском Минэнерго отказались от комментариев, связаться с представителем Дворковича «Коммерсанту» не удалось.

Сокращения поставок нефти со стороны России, которым нет альтернативы, крайне невыгодны для Белоруссии, так как грозят потерями от простоя заводов и снижения переработки, объяснил изданию Вячеслав Мищенко из Argus Media. По его оценке, скоро будет принято политическое решение, Россия, скорее всего, добьется выплаты долга с некоторой скидкой или другой схемой, например, через получение активов, как было с «Белтрансгазом».

Белоруссия добивается снижения цены на российский газ и с января 2016 г. платит меньше, приняв это решение в одностороннем порядке. Москва считает недоплату долгом, который к концу ноября 2016 г. составлял около $425 млн, напоминает газета. Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти. В прошлом году стороны были близки к компромиссу, по которому Россия соглашалась предоставить Белоруссии субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на российскую нефть в белорусский бюджет и увеличить поставки нефти, тогда от Минска ожидалось полное погашение долга по газу. Белоруссия попросила дополнительных уступок, и в результате договориться не удалось. В октябре белорусская сторона обещала повысить на 50% тарифы на транзит российской нефти по своей территории, но в итоге решила увеличить тариф для ОАО «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%, для ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – на 7,7%. Такая ставка по решению белорусского антимонопольного ведомства будет действовать до конца марта, пишет газета.