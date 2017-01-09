Анонс «Ведомостей» на 10 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

семь кандидатов Трампа на посты министров обсудит конгресс на этой неделе;

российские компании назвали лекарство против профессионального выгорания;

борьба ЦБ со страховщиками, не продающими ОСАГО через интернет, принесла первые плоды.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: реальные кубики Lego никогда не уступят место виртуальным, рассказал экс-гендиректор Lego Йорген Виг Кнудсторп

и статью на полосе «Комментарии»: как обеспечат явку на президентских выборах.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».