Российские миллиардеры стали богаче на $29 млрд после победы Трампа

Совокупное состояние российских миллиардеров из списка журнала Forbes увеличилось на $29 млрд с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Издание отмечает, что увеличить состояние удалось в связи с укреплением национальной валюты (на 20% в 2016 г.) и повышением стоимости российских ценных бумаг.

Больше всего смогли прибавить капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. Так, благодаря росту на 16% акций газовой компании «Новатэк» состояние Тимченко выросло на $1,8 млрд и оценивается в $15,1 млрд.

Леонид Михельсон, который тоже является инвестором «Новатэка», прибавил $1,9 млрд. Его капитал оценили в $18,2 млрд.

Таким образом, состояние самых богатых людей в России росло быстрее, чем в любой другой стране. Совокупный капитал российских миллиардеров после выборов президента США вырос на 7,1% от общей суммы, в то время как у американцев – на 2,8%.