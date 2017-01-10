Выручка «Магнита» за 2016 год превысила 1 трлн рублей, но оказалась ниже ожидаемой

Выручка «Магнита» за 2016 г. увеличилась на 12,8% по сравнению с показателем за 2015 г. и составила 1,069 трлн руб. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Динамика выручки оказалась ниже прогноза: гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий прогнозировал рост выручки по итогам года на уровне 14–16%. Чтобы достичь хотя бы нижней границы собственного прогноза, «Магниту» надо было ускорить рост продаж в ноябре и декабре до 14,6% год к году, подсчитывали ранее аналитики Ситибанка.

Выручка «магазинов у дома» за 2016 г. увеличилась на 12,7%, гипермаркетов – сократилась на 2,4%, магазинов формата «семейный» – возросла на 27%. Выручка магазинов косметики увеличилась на 60,6%. Тем не менее «магазины у дома» остаются основным генератором продаж ритейлера: выручка этого дивизиона в 2016 г. составила 790,15 млрд руб.

В декабре, когда продажи ритейлеров традиционно возрастают в преддверии новогодних праздников, «Магнит» продемонстрировал самую слабую динамику роста за историю существования компании – на 6,9% до 108,96 млрд руб.