«Роснефть» поставит QHG Trading до 55 млн т нефти

«Роснефть» по контракту с QHG Trading LLP в течение пяти лет может поставить на экспорт от 22,5 млн т до 55 млн т (от 4,5 млн т до 11 млн т в год в опционе поставщика), следует из сообщений российской компании.

Период поставки начинается с 1 января 2017 г. Размер сделки в денежном выражении не определен, так как зависит от рыночных цен на нефть в долгосрочной перспективе, цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок нефти, действующих в период соответствующей поставки, поясняет НК.

QHG Trading LLP является совместной компанией Qatar Holding LLC и Glencore Energy UK Ltd.

3 января сообщалось, что Glencore и Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза». Консорциум купил 19,5% акций «Роснефти» за 10,2 млрд евро. Итальянский банк Intesa Sanpaolo предоставил кредит в 5,2 млрд евро, сообщил банк. Пока Intesa выдал эти средства самостоятельно. Но в будущем планирует привлечь и других партнеров, сделав кредит синдицированным, цитирует представителя банка Reuters. Финансирование надежно защищено гарантиями и обеспечением, сообщил Intesa.

Одновременно сообщалось, что Glencore заключит с «Роснефтью» соглашение о поставках нефти. По информации трейдера, пятилетний контракт добавит в портфель Glencore 220 000 баррелей нефти в сутки, т. е. порядка 11 млн т в год.