«Лукойл» и «Роснефть» перезаключили контракт по продаже нефти Требса-Титова – «Интерфакс»

«Лукойл» и «Башнефть» заключили еще на один год договор по реализации нефти их совместного предприятия «Башнефть-Полюс», разрабатывающего месторождения Требса-Титова в НАО, сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Башнефть-Полюс», как и прежде, будет продавать 85% добытой нефти международному трейдеру «Лукойла» – Litasco. Кроме того, по условиям лицензионных обязательств 15% нефти «Башнефть-Полюса» продается на бирже. Но ввиду того, что другого пути сбыта нефти с месторождений им. Требса и им. Титова, кроме как через Варандейский терминал «Лукойла», нет, то эту на бирже покупает «Лукойл-Резервнефтепродукт» и также продает Litasco.

В то же время по условиям лицензионных обязательств «Башнефть-Полюс» должен обеспечить переработку 42% добываемой нефти на российских НПЗ – для этого СП ранее покупало западносибирскую нефть у «Лукойл-Резервнефтепродукта».

Однако с приходом «Роснефти» в «Башнефть» «Башнефть-Полюс» покупает у «Лукойла» нефть только в рамках его пакета (25,1% от необходимого уровня переработки) и перерабатывает на «Лукойл-Пермнефтеоргсинтезе». Остальной объем нефти «Башнефть-Полюс» закупает у «Роснефти» для переработки на группе уфимских НПЗ.

В «Роснефти» и «Лукойле» не комментируют информацию.

«Роснефть» после того, как купила контрольный пакет в «Башнефти», обратилась к «Лукойлу» с предложением о досрочном расторжении соглашения по поставкам нефти и встречной поставке нефтепродуктов в адрес Litasco. «Роснефть» предложила досрочно расторгнуть соглашения на поставку нефти «Лукойла» на НПЗ «Башнефти» с 1 ноября 2016 г. Добровольное расторжение контракта не предусматривает штрафные санкции для какой-либо из сторон указанной сделки. Контракты были расторгнуты по соглашению сторон.