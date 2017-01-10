Владелец 19,5% «Роснефти» зарегистрирован в Сингапуре

QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированное в Сингапуре, получило право распоряжаться 19,5% акций НК «Роснефть», следует из сообщения нефтяной компании. Основание, в силу которого QHG Shares Pte. приобрело право распоряжаться 2 066 727 473 акций «Роснефти», наступило 15 декабря 2016 г.

В декабре было подписано соглашение о покупке консорциумом инвесторов в составе суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарского трейдера Glencore 19,5% акций «Роснефти» у госхолдинга «Роснефтегаз» за 692 млрд руб. (10,2 млрд евро).

Схожее название - QHG Trading LLP - у совместной компании Qatar Holding и Glencore Energy UK Ltd., которая в рамках контракта с «Роснефтью» в течение пяти лет может получить от 22,5 млн т до 55 млн т (от 4,5 млн т до 11 млн т в год) нефти.