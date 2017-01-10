«Роснефть» раскрыла условия поставки нефти новым акционерам

Совет директоров «Роснефти» одобрил контракт на поставку нефти совместной компании Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) – трейдинговой QHG Trading LLP. С 2017 г. в течение пяти лет «Роснефть» поставит ей от 22,5 млн до 55 млн т нефти. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Совет директоров, на котором рассматривался этот контракт, прошел еще 7 декабря – в тот день, когда «Роснефть» и Glencore объявили, что совместное предприятие трейдера и QIA покупает у «Роснефтегаза» 19,5% акций российской нефтяной компании за 10,2 млрд евро. В сообщении Glencore тогда говорилось, что он заключит с «Роснефтью» пятилетний offtake-контракт на поставку нефти, сообщил трейдер. Такой тип контракта означает, что акционер получает продукцию пропорционально доле владения. Контракт увеличит портфель Glencore на 220 000 баррелей в сутки (это около 11 млн т в год), сообщал трейдер. В сегодняшнем раскрытии «Роснефти» говорится, что ежегодные поставки в адрес QHG Trading составят от 4,5 млн до 11 млн т. Цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок сырой нефти, действующих в период соответствующей поставки, уточняет компания в своем сообщении.

Представитель «Роснефти» не стал комментировать, есть ли по этому контракту предоплата.

Исходя из текущих цен на нефть сумма контракта может достигать $22 млрд, комментирует аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По такому контракту вполне может и не быть предоплаты, рассуждает он. «Роснефти» есть на что потратить средства, полученные по контракту, считает Полищук: компании надо вкладываться в инвестпрограмму, в 2017 г. она может вырасти до 1 трлн руб., тогда как в 2015 г. она была 600 млрд руб., а в 2016 г. – 700 млрд руб.

В 2016 г. «Роснефть» (с учетом «Башнефти») добыла 211,1 млн т нефти. Сейчас крупнейший покупатель нефти «Роснефти» – China National Petroleum Corporation (CNPC). У «Роснефти» три долгосрочных контракта с CNPC. В 2015 г. «Роснефть» продала СNPC 26,6 млн т нефти, в 2016–2017 гг. эта цифра должна была вырасти до 31,6 млн т, а с 2018 г. – еще на 15 млн т. Вчера стало известно, что «Роснефть» подписала с CNPC дополнительное соглашение к контракту, по которому поставки вырастут с 2017 г. на 3 млн т.

У «Роснефти» есть пятилетний контракт с Glencore, который был заключен в 2013 г. на условиях предоплаты. Всего нефтяная компания должна была поставить трейдеру 39,2 млн т. В течение 2015 г. поставки по этому контракту были 8,34 млн т.