«Нафтогаз» заявил о сокращении отбора газа из хранилищ по сравнению с прошлой зимой

Отбор газа из подземных хранилищ в текущем отопительном сезоне составляет 3,27 млрд кубометров, что на 19% меньше, чем за аналогичный период предыдущего осенне-зимнего сезона (4,07 млрд кубометров), сообщает «Нафтогаз».

«Отбор газа с ПХГ с начала сезона этой зимой на 19% меньше, чем прошлой зимой», - отметили в пресс-службе компании.

Компания утверждает, что накопленного в подземных хранилищах газа хватит для прохождения отопительного сезона. Технически «Нафтогаз» может осуществлять дополнительный импорт в случае суровой зимы. На конец отопительного сезона в хранилищах предположительно останется 7-8 млрд кубометров при допустимом значении в 5 млрд кубометров.