В России открыто 40 нефтегазовых месторождений в 2016 году – Донской

В России в 2016 г. было открыто 40 нефтегазовых месторождений и 60 месторождений твердых полезных ископаемых, заявил руководитель Минприроды Сергей Донской.

«По предварительным данным, за 2016 г. открыто 40 месторождений углеводородов. Средняя оценка величины месторождения (по сумме категорий С1+С2) составляет по извлекаемым запасам нефти 1,7 млн т, по газу - 14,5 млрд кубометров», - сказал он.

Наиболее крупные: нефтяное Нерцетинское и нефтегазоконденсатное Верхнеичерское. Нерцетинское (открыто «Роснефтью») оценивается по извлекаемым запасам нефти в 17,4 млн т, а Верхнеичерское (открыто «Восток энерджи») - по извлекаемым запасам нефти в 11,4 млн т, газа - в 52,6 млрд кубометров, сообщил Донской.

«По твердым полезным ископаемым в 2016 г. открыты около 60 месторождений, при этом больше половины из них - мелкие россыпи золота», - сказал министр.

«Среди впервые поставленных на баланс можно выделить комплексное железорудное месторождение Серовское в Свердловской области с запасами категории АВС1: железо - 62 млн т, хром - 3 млн т, никель - 359 000 т», - отметил он.