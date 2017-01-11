«Победа» увеличила перевозку пассажиров почти на 40% в 2016 году

Лоукостер «Победа» за 2016 г. перевез более 4,3 млн человек, говорится в сообщении компании. Таким образом, компания превысила показатель 2015 г. на 38,7%.

В 2016 г. доля пассажиров, постоянно пользующихся услугами «Победы», составила 37,6%.

«Победа» перевезет в 2017 г. не менее 5 млн пассажиров, говорил ранее гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. «Это связано в том числе с планами расширения парка», – сказал Калмыков. Перевозчик получит еще пять лайнеров Boeing 737-800.