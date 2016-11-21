«Победа» получит более 2 млрд рублей чистой прибыли в 2016 году – гендиректор

Авиакомпания «Победа» по итогам 2016 г. планирует получить около 20 млрд руб. выручки, сообщил в интервью «Интерфаксу» генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Чистая прибыль перевозчика, по его словам, значительно превысит 2 млрд руб. «Пока могу только подтвердить, что намного больше 2 млрд руб. (чистой прибыли) мы принесем. Официально сможем озвучить результаты в январе», – сказал Калмыков, добавив, что «никакого рода финансовой поддержки от "Аэрофлота" компания не получает.

Он добавил, что «Победа» может начать обновлять свой самолетный парк раньше, чем это делают западные лоукостеры. Согласно общемировой практике лоукостеры начинают обновление парка по достижении возраста шесть лет, но для «Победы» этот срок может наступить раньше, сказал Калмыков.

«Мы летаем примерно на 10% интенсивнее, чем европейские лоукостеры. Не только потому, что мы такие крутые, а потому что в России, в отличие от Европы, нет ограничений на полеты ночью. Поэтому для нас этот срок может наступить еще раньше. Но пока вопрос стоит о пополнении парка: в следующем году будет пяти новых машин, дальше будем смотреть на рынок», – отметил он.

По словам Калмыкова, «Победа» может отказаться от идеи начать полеты в индийский штат Гоа с учетом перспектив открытия авиасообщения с Египтом. «Мы хотели летать в Гоа из Астрахани и Екатеринбурга, поскольку там есть спрос, и оттуда мы "достаем" нашими самолетами без промежуточной посадки. Но мы первоначально рассматривали эти рейсы не как стратегические, а как тактические: Гоа является ближайшим соседом Египта по стоимости. И в условиях закрытого авиасообщения с Египтом эти рейсы могли бы стать очень привлекательными для наших пассажиров», – сказал Калмыков.

«Но допуска (Росавиации) у нас до сих пор нет, когда получим – непонятно, так что в этом сезоне мы, скорее всего, не успеем. А на следующий сезон, если Египет откроется, рейсы в Гоа будут уже не очень интересными», – добавил глава «Победы».

Он уточнил, что авиакомпания попросила авиавласти России обсудить с коллегами из Турции возможность открытия рейсов в курортный город Аланью: «Аланья – очень интересное направление: одно дело – лететь туристу в Анталью и три часа трястись в автобусе до отеля, другое – потратить на это максимум 30 минут. По нашей просьбе на ближайших переговорах авиационных властей России и Турции вопрос будет рассмотрен».