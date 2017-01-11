«Роснефть» снова требует наложить обеспечительные меры в споре с «Транснефтью»

«Роснефть» 11 января направила в Арбитражный суд Москвы еще одно заявление об обеспечении имущественных интересов, следует из судебных материалов. Ответчиком по этому делу выступает «Транснефть».

Советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин сообщил журналистам, что узнал о втором иске от СМИ и ему неизвестно о сути заявления.

28 декабря стало известно, что «Роснефть» подала в столичный арбитраж заявление об обеспечении имущественных интересов, ответчиком в заявлении указана «Транснефть». Заявление было подано 27 декабря, содержание заявления не раскрывалось.

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению НК «Роснефть» и запретил «Транснефти» с 1 января 2017 г. прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемой нефтяной компанией. Представитель «Транснефти» заявлял, что «Роснефть» срывает нормативные сроки подписания из года в год и с помощью судов затягивает на следующий год процесс согласования договоров на транспортировку, выбивая для себя не стандартные с рынком эксклюзивные условия.