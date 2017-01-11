Три заместителя Страшнова покидают посты в «Почте России» – ТАСС

Трое заместителей гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова уходят со своих постов, сообщил ТАСС источник в экономических кругах.

По его словам, из компании уходят Родион Шишков, который отвечал за развитие госуслуг, заместитель по операционному управлению Сергей Тимошин и Татьяна Рябова, отвечающая за работу с кадрами.

Источник агентства не уточнил, с чем связан их уход из «Почты России».

В декабре силовики провели выемку документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. По словам сотрудника правоохранительных органов, это была выемка документов (когда необходимые следствию бумаги выдаются добровольно) и она проводилась в связи с доследственной проверкой, которая началась после представления Генпрокуратуры о незаконных выплатах свыше 95 млн руб. премии гендиректору Дмитрию Страшнову.