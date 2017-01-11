Анонс «Ведомостей» на 12 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

нефтяники решились снова увеличить инвестиции;

китайский Новый год – бедствие для компаний по всему миру;

экс-руководители Deutsche Bank неплохо трудоустроились после кризиса деривативов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как отбывают срок осужденные банкиры в Исландии

и статью на полосе «Комментарии»: 10 млн россиян могут остаться без работы из-за самоуправляемых автомобилей.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».