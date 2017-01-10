Анонс «Ведомостей» на 11 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ремонт по ОСАГО должен стать доступен с марта, но не у всех страховщиков;

кроссовки становятся основной обувью россиян;

из-за того, что от дома до работы москвичам долго ехать, несут убытки больше половины российских компаний.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему Boeing боится конкуренции со стороны Google, рассказал в интервью президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко

и статью на полосе «Комментарии»: зазор между реальностью и ее восприятием становится все важнее.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».