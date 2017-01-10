Анонс «Ведомостей» на 11 января 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ремонт по ОСАГО должен стать доступен с марта, но не у всех страховщиков;

кроссовки становятся основной обувью россиян;

из-за того, что от дома до работы москвичам долго ехать, несут убытки больше половины российских компаний.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему Boeing боится конкуренции со стороны Google, рассказал в интервью президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко

и статью на полосе «Комментарии»: зазор между реальностью и ее восприятием становится все важнее.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 10 января 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 28 декабря 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 27 декабря 2016 года
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