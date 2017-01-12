Акции «Трансаэро» дорожали на 12% на новостях о возможной конвертации долга

Котировки авиакомпании «Трансаэро» росли в четверг на 12% на новостях о возможной конвертации долга в акции новой авиакомпании, сообщает «Прайм». К 12.30 взлет котировок чуть скорректировался, цена акций была на 7,23% выше уровня закрытия торгов в среду при росте индекса ММВБ на 0,2%.

Сбербанк сообщил ранее, что рассматривает предложение руководства «Трансаэро» о конвертации долга в акции новой авиакомпании. До этого «Трансаэро», которая в 2015 г. не смогла продолжить деятельность из-за долгов, предложила план перезапуска.

Руководство авиакомпании предлагает существующим кредиторам стать единственными акционерами нового юрлица (Новая авиакомпания, или НОАК), на 100% принадлежащего ОАО «АК "Трансаэро», в которое будут перемещены все материальные активы. Другие потенциальные инвесторы или менеджмент авиакомпании смогут войти в капитал через допэмиссию.